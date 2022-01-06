Погода як у квітні: у Києві січень продовжує дивувати температурними рекордами

Погода як у квітні: у Києві січень продовжує дивувати температурними рекордами

Максимальна температура у столиці 5 квітня піднялась до +10,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

У Києві січень продовжує дивувати температурними рекордами.

Про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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За даними спостережень метеостанції Обсерваторії 5 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +6,5°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року. Кліматична норма перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня.

Максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

У січні поточного року це вже четвертий рекорд.

Нагадаємо, у Києві 3 січня зафіксували температурний рекорд. Вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

До слова, на Різдво, у п'ятницю, 7 січня, та вихідними, 8-9 січня, до України повертається похолодання з морозами.

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