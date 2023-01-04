Погода відповідає початку квітня: у Києві зафіксували ще три температурні рекорди

У Києві третій день поспіль фіксують температурний рекорд. У вівторок, 3 січня, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8°С тепла.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що ця позначка на 2,5°С вище рекордного значення температури для цього дня 2022-го. Щобільше - кліматична норма перевищена на 9,8°С. Така тепла погодв відповідає тій, що на початку квітня.

Напередодні максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С. Вона перевищивши попередній рекорд для цього дня 2022 року на 2,5°С.

Мінімальна температура повітря у столиці не опускалась нижче 3,9°С. Попереднє рекордне значення було 2015-го, коли дорівнювало 2,3°С.

Нагадаємо, минулий 2022 рік став одним із найтепліших за всю історію Києва. Встановлено 15 температурних рекордів. Найбільше їх було у січні і червні – по чотири.

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