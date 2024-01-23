Погода в Україні на 24 січня: очікуються сніг та ожеледиця

У північних та більшості центральних областей прогнозується невеликий мокрий сніг.

В Україні 24 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних та більшості центральних областей можливий невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Як зазначається, вночі 24 січня у північних та більшості центральних областей прогнозується невеликий мокрий сніг. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. На решті території без істотних опадів.

“На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах до 10° морозу, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла)”, - розповіли в Укргідрометцентрі.

Водночас на Київщині вночі може бути невеликий мокрий сніг, проте вдень опади вже не прогнозуються. На дорогах, місцями, ожеледиця.

“Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла”, - підкреслили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що в Україні варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого.

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