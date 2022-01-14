Погода в Києві: якою буде п'ятниця, 14 січня

Погода в Києві: якою буде п'ятниця, 14 січня

Очікується дощ та сніг.

У Києві в п'ятницю, 14 січня, весь день буде хмарно. Синоптики прогнозують опади.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Також читайте У Києві кількість випадків коронавірусу знову збільшилась: статистика на 14 січня

Так, ранковий дрібний дощ вдень може посилитися. Ближче до вечора йому на зміну прийде сніг. Температура повітря 0 +3 градуси, але відчуватиметься як -1 -5 градусів. Вітер південно-східний, 6 м/с.

Зазначимо, що у п'ятницю, 14 січня, до України прийде потепління і температура повітря вдень стане плюсовою, проте рвучкий вітер псуватиме погоду. Оголошено помаранчевий рівень небезпечності.

Sinoptik.ua

Якою буде погода на вихідних та цікаві факти про сніг від Фросі

Читайте також: