Погода в Києві: якою буде п'ятниця, 14 січня

Очікується дощ та сніг.
У Києві в п'ятницю, 14 січня, весь день буде хмарно. Синоптики прогнозують опади.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Так, ранковий дрібний дощ вдень може посилитися. Ближче до вечора йому на зміну прийде сніг. Температура повітря 0 +3 градуси, але відчуватиметься як -1 -5 градусів. Вітер південно-східний, 6 м/с.
Зазначимо, що у п'ятницю, 14 січня, до України прийде потепління і температура повітря вдень стане плюсовою, проте рвучкий вітер псуватиме погоду. Оголошено помаранчевий рівень небезпечності.
Читайте також: