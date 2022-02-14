Погода в Києві: який прогноз на вівторок, 15 лютого

День пройде без опадів.
Погода у Києві у вівторок, 15 лютого, буде мінливою. До обіду буде ясно, після - небо над столицею затягне облаками.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Температура повітря -3 +4 градуси. Вітер південного спрямування, 3 м/с. Без опадів.
Зазначимо, що 15 лютого в Україні буде сухо та вдень доволі тепло. Переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у північно-східній частині та в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.
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