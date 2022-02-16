Погода в Києві: який прогноз на середу, 16 лютого

День пройде без опадів.
Погода в Києві в середу, 16 лютого, буде хмарною протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Температура повітря -2 +4 градуси. Вітер південного спрямування, 3 м/с.
В Україні ще більше потеплішає, у деяких регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу. Буде хмарно, але без істотних опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті - невеликий дощ з мокрим снігом.
У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень буде коливатися від 2 до 7 градусів тепла.
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