Погода в Києві: прогноз на п'ятницю, 18 лютого

Погода в Києві: прогноз на п'ятницю, 18 лютого

Опадів не прогнозують.

Погода в Києві в п'ятницю, 18 лютого, буде похмурою. За прогнозами синоптиків, день пройде без опадів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

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Температура повітря +2 +5 градусів. Можливе посилення швидкості вітра до 15-24 м/с.

Зазначимо, що погода в Україні 18 лютого істотно зіпсується - в регіонах дощитиме, падатиме мокрий сніг і дутиме сильний вітер. Температура повітря особливо не зміниться, можливе деяке зниження. Очікується від +2 до +7 градусів.

Вихідними в Україні втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря, але домінуватиме тепле повітря.

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