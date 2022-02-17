Погода в Києві: прогноз на п'ятницю, 18 лютого

Опадів не прогнозують.
Погода в Києві в п'ятницю, 18 лютого, буде похмурою. За прогнозами синоптиків, день пройде без опадів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Температура повітря +2 +5 градусів. Можливе посилення швидкості вітра до 15-24 м/с.
Зазначимо, що погода в Україні 18 лютого істотно зіпсується - в регіонах дощитиме, падатиме мокрий сніг і дутиме сильний вітер. Температура повітря особливо не зміниться, можливе деяке зниження. Очікується від +2 до +7 градусів.
Вихідними в Україні втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря, але домінуватиме тепле повітря.
Читайте також: