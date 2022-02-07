Погода в Києві: яким буде понеділок, 7 лютого

У столиці засніжить.
Погода в Києві у понеділок, 7 лютого, буде відносно теплою. Температура повітря +1 +3 градуси.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Очікується, що хмарна погода триматиметься весь день. Зранку піде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня знову почнеться дощ.
Ввечері синоптики знову прогнозують дощ зі снігом. Вітер південно-західний, 3 м/с.
Зазначимо, що 7 лютого вдень на всій території України очікується плюсова температура. Укргідрометцентр оголосив у західних областях штормове попередження.
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