Погода в Києві у вівторок, 28 грудня: що прогнозують синоптики

Погода в Києві у вівторок, 28 грудня: що прогнозують синоптики

Температура повітря буде відчуватися як -14 градусів.

Погода в Києві у вівторок, 28 грудня, буде хмарною та морозною. Температура повітря опуститься до -8 -6 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Мороз буде відчуватися як -14 градусів. За прогнозами синоптиків, днем і ввечері буде йти дрібний сніг, він поступово посилиться. Вітер східний, 3 м/с.

Зазначимо, що 28 грудня у Києві оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Очікується туман, видимість 300-500 м та ожеледиця.

Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.

Sinoptik.ua

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