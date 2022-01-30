Подвійне вбивство: під Києвом знайшли тіла чоловіка та жінки

Подвійне вбивство: під Києвом знайшли тіла чоловіка та жінки

За неофіційними даними, подружжя зарізали в автомобілі.

У Київській області увечері в суботу, 29 січня, знайшли вбитим подружжя.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці поліції Київської області.

"Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя", - йдеться у повідомленні.

На місці події перебуває начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, а також карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

Деталі інциденту правоохоронці наразі не розголошують.

Водночас, за інформацією Telegram-каналу "Реальний Київ", чоловіка та жінку 1972 та 1976 років народження відповідно зарізали в автомобілі. Загиблі нібито приїхали з Волинської області та торгували пиломатеріалами.

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Тим часом підозрюваному у розстрілі 4 нацгвардійців та цивільної жінки в Дніпрі 20-річному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід - 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Його триматимуть у СІЗО, а не на гауптвахті.

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