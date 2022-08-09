Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Подвійне комбо": у Києві до Арестовича з Гордоном вишикувалась черга з прихильниць (відео)

"Подвійне комбо": у Києві до Арестовича з Гордоном вишикувалась черга з прихильниць (відео)

Дата публікації
Перегляди
2997
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Подвійне комбо": у Києві до Арестовича з Гордоном вишикувалась черга з прихильниць (відео)

Скриншот із відео

Кияни назвали це "подвійним комбо".

У центрі Києва біля Золотих Воріт помітили радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича та журналіста Дмитра Гордона. До них вишукувалася черга із прихильниць, які хотіли сфотографуватися.

Відео "подвійного комбо" виклали в Телеграм-каналі "Типовий Київ".

Як вони опинилися в одному місці - поки невідомо. Кияни припустили що, варто чекати на інтерв’ю, а можливо, так "зійшлися зорі".

Нагадаємо, Олексій Арестович на своєму YouTube-каналі дав пораду жінці, яка запитала у нього, як і де знайти своє кохання. Він зазначив, що не потрібно намагатися "зі світу видавлювати це справжнє кохання" чи його випрошувати.

Олексій Арестович: Я ніколи не ставив собі за мету когось заспокоювати, це саме вийшло

Олексій Арестович: Я ніколи не ставив собі за мету когось заспокоювати, це саме вийшло

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація