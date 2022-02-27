Подумали, що справжній танк: у Бучі окупанти "розгатили" пам'ятник воїнам-"афганцям"

Подумали, що справжній танк: у Бучі окупанти "розгатили" пам'ятник воїнам-"афганцям"

За словами місцевих, зараз ворожа колона рухається з вокзальної у бік центру Бучі.

У Бучі під Києвом російські окупанти "розгатили" пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам (афганцям), бо прийняли його за робочий танк.

Обстріл зняли на відео місцеві мешканці.