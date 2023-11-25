Подробиці прильоту "Шахеда" в Солом'янському районі Києва: зруйнований дах будівлі

На місці ймовірного “прильоту” російського “Шахеда” в Солом'янському районі столиці працюють всі профільні служби. Дрон міг потрапити в будівлю дитячого садочку.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” повідомив журналіст Олександр Ковальов.

За його словами, на місці “прильоту” зруйнований дах будівлі, вибуховою хвилею зруйновані дві стіни другого поверху. Крім того, пошкодження отримали будівлі навколо, балкони п'ятиповерхового будинку - там розбиті вікна, на деяких балконах винесло рами. Також пошкоджені автівки, припарковані біля будинку.

“Підходив до вікна, коли лунали вибухи, працювала ППО. Якраз у момент, коли підійшов до вікна, стався вибух дитсадка. Після моменту вибуху запалав дах, вікна аж світилися. Швидкі були, але постраждалих не виявлено наскільки я знаю”, - сказав місцевий мешканець В’ячеслав.

Нагадаємо, що дрони летіли у кілька хвиль з різних напрямків - деталі найбільш масованої атаки на Київ.

Читайте також: