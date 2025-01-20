Жорстоке побиття дівчинки у Білій Церкві: одному з підлітків оголосили підозру – що йому "світить"

Юнакові повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

На Київщині поліцейські повідомили про підозру 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у Білій Церкві

Про це передає поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що юний зловмисник з товаришами зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Для залякування дівчинки підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.

Одночасно з фізичною розправою хуліган вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

Юнакові повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Відносно ще трьох неповнолітніх поліцейські розслідують кримінальне провадження за ст. 125 ККУ.

Нагадаємо, що у Мережі оприлюднили відео, на якому старшокласники жорстоко знущаються з 12-річної дівчинки у Білій Церкві. З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так: "Потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка.

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

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