Податок на бездітність: що думають мешканці Києва про скандальний законопроєкт

Кияни обурюються такою ініціативою і наголошують, що народжувати дітей чи ні – це особиста справа кожної людини, і держава не має права "лізти під ковдру".

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко зареєстрував у парламенті законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для покращення демографічної ситуації в Україні". Ініціатива передбачає запровадження "податку на бездітність". Іншими словами – якщо у вас немає дітей, то платіть гроші у державну казну. Автор законопроєкту вважає, що через нестабільну ситуацію в Україні чимало сімей не наважуються народжувати та виховувати дітей, тому потрібно стимулювати українців.

Так, Гривко пропонує, щоб податок сплачували усі фізичні особи віком від 21 до 58 років, хто має менше трьох дітей.

До слова, сам 38-річний автор законопроєкту Сергій Гривко, судячи з його декларації, не має ані дружини, ані дітей.

Телеканал "КИЇВ24" опитав мешканців Києва, чи що ж вони думають про податок на бездітність? Люди обурюються такою ініціативою і наголошують, що народжувати дітей чи ні – це особиста справа кожної людини, і держава не має права "лізти під ковдру".

Що думають мешканці столиці про податок на бездітність

Є люди, які не можуть мати дитину або не хочуть дітей. Це вибір кожної людини. Мабуть, якщо відкриють кордони, і хлопці почнуть приїжджати, буде більше дітей. Тому що як нам жінкам? Я, наприклад, ще хочу (дітей – ред.), але від кого? Одні хлопці воюють – класні хлопці, інші – виїхали за кордон, тому що бувають різні фактори. Але це дуже кумедно (податок на бездітність – ред.). Я так розумію, у нашій Верховній Раді – комедіанти.

Не підтримую. Тому що не всі люди можуть стати батьками, наприклад, з причин здоров'я. Хтось не хоче дітей з інших причин. Це вибір кожної людини.

Це маячня взагалі. Йдемо до Парагваю. У Парагваї було багатоженство. Тому час покаже, але це маячня.

Це дуже погано для розвитку людей в Україні, тому що деякі люди в 21 рік не встигли навіть вивчитися, а вони вже мають платити за те, що дітей не народили, або народити дітей. Тому, я думаю, це дуже погано для розвитку освіти, кар'єрного розвитку людей, розвитку країни в цілому. Важливо ж, щоб це наступне покоління, щоб воно не тільки існувало, а щоб воно було розвиненим, щоб воно вело країну кудись далі – до розвитку. А без розвитку людини, яка народить цих дітей, це неможливо.

Не лише відкликав, але й перепросив

Скандальний законопроєкт вже розкритикували колеги депутата та пересічні українці. У Мережі здійнявся такий галас, що нардеп був змушений відкликати цей проєкт закону. Пан Гривко навіть перепросив українців.

“Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими, у кого цей законопроєкт визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю. З Повагою”, – йдеться у повідомленні Гривка.

Після бурхливої критики Сергій Гривко відкликав свій законопроєкт

Нагадаємо, за оцінками Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, у найближчі 26 років населення України може скоротитися до 25,2 млн осіб.

Читайте також провідні новини дня: