Подарунки від дідуся: чиновник київської податкової незаконно збагатився на захмарні суми

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн, а також декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн у податківця з Києва.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн у декларації колишнього начальника Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці.

“НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн, а також декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн у податківця з Києва. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, поданої колишнім начальником Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області, який наразі працює заступником начальника управління Головного управління ДПС у м. Києві”, — йдеться в повідомленні.

У НАЗК уточнюють, що посадовець у своїй декларації вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі м. Києва, вартість яких йому не відома.

“Перевіркою встановлено, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше ніж 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності”, — інформують у відомстві.

Зазначається, що під час повної перевірки посадовець пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн. Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині посадовця ще й 5 млн грн, які були у декларації готівкою у 175 тис. дол. США.

“Джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав”, — зауважують у НАЗК.

За результатами перевірки відомство склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року НАЗК викрило вже колишнього заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека у тому, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в помешканнях, які йому не належали. Однак Печерський суд Києва дійшов висновку, що Тишлек отримував цінні подарунки у вигляді безоплатного проживання абсолютно законно.

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