Побої і мордування: у Києві перекваліфікували провадження стосовно таксиста, який вдарив іноземку ногою

Побої і мордування: у Києві перекваліфікували провадження стосовно таксиста, який вдарив іноземку ногою

Інцидент стався 6 вересня на Печерську.

У Києві таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару.

Інцидент стався 6 вересня на Печерську.

Свою агресивну поведінку таксист пояснив тим, що йому потрібно заробляти гроші. Він очікував більшу суму. Своєю чергою, пасажирки стверджують, що таксист намотував додаткові кола, ймовірно, розраховуючи на солідний чай.

У ході проведення першочергових слідчих дій розпочато кримінальне провадження спершу за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Але у ході з'ясування деталей інциденту цю подію було перекваліфіковано за ч. 1 ст. 126 (Побої і мордування).

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі за погодженням із Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у столиці на початку серпня таксист вдарив ножем у живіт громадянина США, який заступився за Україну і Грузію.

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