Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: 5 людей постраждали

Двоє постраждалих госпіталізували до столичної лікарні. Інших доправили до Білоцерківської міської лікарні.

Сьогодні, 5 вересня, стався вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки Білоцерківського району Київщини.

Про це інформує поліція Київської області.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного із котлів.

Відомо, що постраждало п‘ятеро людей. Двоє з них були госпіталізовані до столичної лікарні. Інших постраждалих доправили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Який стан потерпілих — наразі невідомо.

Нагадаємо, що під Києвом чоловіку за борги заклали вибухівку у відро.

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