Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: 5 людей постраждали

Двоє постраждалих госпіталізували до столичної лікарні. Інших доправили до Білоцерківської міської лікарні.
Сьогодні, 5 вересня, стався вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки Білоцерківського району Київщини.
Про це інформує поліція Київської області.
За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного із котлів.
Відомо, що постраждало п‘ятеро людей. Двоє з них були госпіталізовані до столичної лікарні. Інших постраждалих доправили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Який стан потерпілих — наразі невідомо.
Нагадаємо, що під Києвом чоловіку за борги заклали вибухівку у відро.