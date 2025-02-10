Побив та пограбував під час тривоги: подробиці цинічного нападу в Києві

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив пограбування 69-річної жінки. Він завдав останній тілесних ушкоджень та заволодів її власністю.

Про це повідомила поліція Києва.

Затримали чоловіка, який вчинив пограбування 69-річної жінки

Як зазначається, під час повітряної тривоги киянка сховалася в підземному переході, взявши із собою всі свої заощадження та цінні речі. Натомість жінка стала жертвою нападу. Так, 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за аналогічні злочини, побив пенсіонерку та відібрав її сумку, в якій знаходилися документи, золоті сережки, телефон й 44 тисячі гривень.

Затримали чоловіка, який вчинив пограбування 69-річної жінки

"За скоєння грабежу нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Раніше йшлося про те, що у Києві судитимуть приватну нотарку та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Серед фігурантів – 42-річна організаторка схеми та двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років.

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