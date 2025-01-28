Побив священника гайковим ключем: на Київщині затримали чоловіка

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У Василькові Київської області у вівторок, 28 січня, 33-річний зловмисник кілька разів ударив 50-річного священнослужителя гайковим ключем.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

"В Обухівському районі зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події та затримали нападника. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, а речовий доказ — гайковий ключ — був вилучений. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганські дії. Слідчі тривають.

Нагадаємо, у Стрию на Львівщині поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив свою 57-річну матір.

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