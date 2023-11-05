Побиття військового у відділі поліції Києва: з'явилася реакція правоохоронців

Поліція Києва розпочала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника - після того, як у Мережі з'явилося відео побиття військового столичним правоохоронцем.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент трапився вночі 3 листопада. Тоді під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

"Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника", - йдеться у повідомленні.

Після цього, наголошують у поліції, їхній працівник запросив незнайомця до відділу задля перевірки його особи. Втім, військовий "ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати".

Зазначається, що згодом стало відомо, що чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

У Києві поліцейський побив військового у відділку поліції - соцмережі

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, на якому поліцейський жорстоко побив військового у відділі поліції Києва. За даними соцмереж, причиною затримання військового стало порушення комендантської години.

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