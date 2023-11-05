Побиття військового поліцейським у Києві: за справу взялись прокуратура та ДБР

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження у зв’язку з побиттям військовослужбовця ДПСУ поліцейським в районному управлінні поліції столиці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР у Києві.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.

"Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень. У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків. Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції", йдеться у повідомленні.

Побиття військового у Києві

У Мережі опублікували відео побиття українського військового столичним поліцейським. Інцидент стався в Шевченківському районному відділі поліції. Військовий після важкого поранення був направлений на військову-лікарську комісію (ВЛК) до Києва. Після проходження комісії захисник направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.

Поліція Києва розпочала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонна служба виступає за об'єктивне розслідування ситуації. За його словами, командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почало внутрішнє розслідування.

Він також додав, що прикордонник, якого побив поліцейський, повертався до місця розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті контузії (акубаротравми).

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