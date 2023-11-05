Побиття військового поліцейським у Києві: чоловік приїхав на обстеження після травми на війні

У Києві поліція розпочала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника після того, як у Мережі з'явилося відео побиття військового правоохоронцем. Інцидент трапився вночі 3 листопада.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна повідомив, що прикордонна служба виступає за об'єктивне розслідування ситуації. За його словами, командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почало внутрішнє розслідування.

У ДПСУ підтвердили, що на моменту інциденту прикордонник повертався до місця розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті контузії (акубаротравми).

Нагадаємо, у Мережі опублікували відео побиття українського військового столичним поліцейським. Інцидент стався в Шевченківському районному відділі поліції. Військовий після важкого поранення був направлений на військову-лікарську комісію (ВЛК) до Києва. Після проходження комісії захисник направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.

Поліція Києва розпочала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника.

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