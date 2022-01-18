Побиття киянина водієм Toyota Land Cruiser: ініційовано розслідування стосовно виїжджавших на виклик патрульних

Патрульні, не викликавши слідчо-оперативну групу, дозволили водієві позашляховика залишити місце події.

У Києві прокуратура ініціювала службове розслідування стосовно патрульних поліцейських, які виїжджали на виклик про жорстоке побиття киянина водієм Toyota Land Cruiser.

Патрульні, не викликавши слідчо-оперативну групу, дозволили водієві позашляховика покинути місце події.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура скерувала до Управління патрульної поліції в м. Києві лист щодо проведення повного, всебічного та об’єктивного службового розслідування відносно дій патрульних поліцейських, які виїжджали 14 січня 2022 року на виклик щодо побиття киянина", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомлялося, 14 січня 2022 року 24-річний водій позашляховика, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. А. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, агресивно відреагував на зауваження 44-річного місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

"Співробітники Управління патрульної поліції в м. Києві, отримавши повідомлення про завдання громадянину тілесних ушкоджень, прибули за вказаною адресою, однак, не викликавши слідчо-оперативну групу, дозволили водієві позашляховика залишити місце події. У подальшому за втручання прокуратури чоловік був затриманий працівниками Дніпровського райуправління поліції Києва у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У зв’язку з викладеним, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування стосовно патрульних поліцейських щодо повноти виконання ними під час службової діяльності вимог чинного законодавства та покладених завдань із своєчасного реагування на вчинення злочину.

Нагадаємо, Потерпілий, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, перебуває в лікарні. За словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку.

Читайте також: