Побиття ексвійськового у Києві: один із нападників отримав підозру

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття колишнього вйськового. Зокрема, 17-річному хлопцеві вручено підозру у хуліганстві.

Про це повідомили у поліції Києва.

До управління поліції правоохоронці викликали батьків неповнолітнього, у присутності яких проводили подальші процесуальні дії.

Слідчі оголосили молодику про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо:

Зухвалий напад на чоловіка стався 21 червня, близько 23:40, коли той саме вигулював собаку на вулиці у Дарницькому районі. До потерпілого підійшло троє молодиків, серед яких був неповнолітній. Останній почав провокувати конфлікт та, висловлюючи невдоволення зачіскою киянина, завдав йому близько десяти ударів кулаками по голові.

На місце події прибули співробітники поліції, які доправили всіх учасників інциденту до територіального підрозділу.

Встановлено, що потерпілий – колишній військовослужбовець, який звільнився наприкінці 2023 року за станом здоров’я.

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