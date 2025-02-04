Побиття 14-річної школярки в Києві: стало відомо, що буде з нападницями

Крім того, на батьків неповнолітніх зловмисниць були складені адміністративні протоколи.

У Києві прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат віком 15 та 11 років, які побили 14-річну знайому.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У прокуратурі нагадали, що 23 січня у соцмережах з’явилося відео побиття дівчини. За цим фактом правоохоронці провели досудове розслідування і з’ясували, що напередодні підлітки посварились і почали силою з’ясовувати стосунки на спортивному майданчику.

Інші двоє дівчат знімали все це на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту побита дівчина пішла додому, але батькам нічого не розповіла.

Постраждалу допитали ювенальний прокурор і дізнавач у Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) за участю психолога. Інших підлітків було допитано за методикою "зеленої кімнати".

"Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на батьків зловмисниць були складені адміністративні протоколи за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Ці протоколи скеровані для розгляду до Оболонського райсуду Києва.

До слова, раніше стали відомі нові деталі побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві Київської області.