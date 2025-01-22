Побиття 12-річної в Білій Церкві: в поліції повідомили, чи катували дівчину через наркотики

Поліція не має даних про те, що причиною конфлікту між підлітками у Білій Церкві в Київській області стали наркотики.

Про це повідомив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу.

З його слів, поліція не має підтверджень щодо зв'язку інциденту з наркотиками, який припускали деякі користувачі соцмереж. Таку інформацію наразі перевіряють. Якщо ж ці дані підтвердяться, то правоохоронці реагуватимуть.

"На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати", - розповів Луговий.

У поліції повідомили, що станом на зараз встановлено 10 учасників конфлікту віком від 12 до 16 років. Один із них, 16-річний юнак, отримав статус підозрюваного. Йому інкримінують тортури (стаття 127 Кримінального кодексу України) та вимагання (частина 4 статті 189). Максимальні санкції за цими статтями - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Мережі оприлюднили відео, на якому старшокласники жорстоко знущаються з 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Її б'ють, клеять жувальну гумку на голову та вимагають гроші.

Правоохоронці встановили сімох учасників надзвичайної події віком від 12 до 16 років. Поліція кваліфікувала дії усіх учасників побиття 12-річної Ярослави - досудове розслідування триває за фактом катування.

Жахіття, що сколихнуло країну! Подробиці моторошного побиття в Білій Церкві

Читайте також: