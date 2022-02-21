По-весняному тепло: прогноз погоди в Києві на понеділок, 21 лютого

Повітря прогріється до +9 градусів.
Погода в Києві в понеділок, 21 січня, буде по-весняному теплою. Повітря прогріється до +9 градусів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Протягом усього дня небо над столицею буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря від +2 до +9 градусів. Вітер південно-західного спрямування, 4 м/с.
Зазначимо, що в Україні буде сухо і тепло, проте у західних областях очікуються сильні пориви вітру. В країні буде без істотних опадів, лише вдень у західній частині очікується невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах сніг. У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.
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