Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

По-весняному тепло: прогноз погоди в Києві на понеділок, 21 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
По-весняному тепло: прогноз погоди в Києві на понеділок, 21 лютого

УНІАН

Повітря прогріється до +9 градусів.

Погода в Києві в понеділок, 21 січня, буде по-весняному теплою. Повітря прогріється до +9 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Протягом усього дня небо над столицею буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря від +2 до +9 градусів. Вітер південно-західного спрямування, 4 м/с.

Зазначимо, що в Україні буде сухо і тепло, проте у західних областях очікуються сильні пориви вітру. В країні буде без істотних опадів, лише вдень у західній частині очікується невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах сніг. У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. 

Астропрогноз: що зорі віщують на наступний тиждень

Астропрогноз: що зорі віщують на наступний тиждень

Читайте також:

Наступна публікація