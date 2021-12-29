Платний в'їзд до центра міста: у Києві та Львові пропонують боротися з заторами

Платний в'їзд до центра міста: у Києві та Львові пропонують боротися з заторами

Така історія працює в Лондоні.

У Києві та Львові пропонують зробити платним вї'зд у центр міста на автівці із сьомої ранку до шостої вечора. Виняток – громадський транспорт, спецтранспорт та електроавтомобілі.

Відповідна петиція набрала майже 100 голосів із 500 необхідних, йдеться у сюжеті Сніданку з 1+1.

За словами транспортного планувальника Дмитра Безпалова, ситуація з заторами в Україні набуває міжнародного масштабу. Уже зараз Київ сьомий у світі за заторами і третій у Європі.

"Машин в Україні за останні п’ять років стало настільки багато, що існуючих доріг вже не вистачає. І рішень проблеми тут всього два. І до обидвох здогадається будь який школяр: або будувати нові дороги, або зменшувати кількість машин", - розповів експерт.

Безпалов пояснив, що перше – інколи просто неможливо. Навіть якби у наших міст були на це гроші – в центрі немає де будувати ці дороги, він забудований, ширина вулиць стала і розширити їх – нереально.

"Тож звідси й ці ініціативи брати гроші за в’їзд у центр. І вона вже не нова. З кожним роком, коли трафік погіршується, в Україні починають про це говорити. Тобто, фактично, це продаж містянам можливості користуватися автівкою в центрі, щоб трафік зменшився", - сказав Безпалов.

Він додав, що така історія працює в Лондоні – заїжджаєш у центр, платиш. Утім в жодній іншій європейській столиці на це наважитись не можуть. Здебільшого там використовують інші механізми. Це, зокрема, платна й дорога парковка.

"Тобто для транзиту – можна їхати без обмежень. А от якщо ви хочете залишитись в центрі, будьте ласкаві, платіть. І ціни встановлені умисно високі, щоб люди в центр на машині не їхали", - розповів Безпалов.

Експерт порадив поки відкинути думки про обмеження в’їзду. Затори в Києві, наприклад, погіршились настільки, що ми вже втратили можливість контролювати кількість автівок у центрі, пояснив Безпалов.

"Але можна ще врятувати ситуацію для громадського транспорту – збільшити його кількість, щоб зменшити інтервали руху. Тоді транспортом буде швидше і дешевше, ніж автівкою. І проблема вирішиться без жорстких заходів", - сказав він.

Нагадаємо, що автомобілісти створили яскраву новорічну ялинку з машин у Києві. Автолюбителі зібрали своїх “залізних коней” на паркінгу одного зі столичних ТРЦ.

У Львові пропонують зробити платним в’їзд до центру міста на автомобілі: звідки така ініціатива

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