Заплатили "мертвим душам" за прибирання кладовищ – ексдиректор ритуальної служби повернув до бюджету 16 млн

Ексдиректор ритуальної служби відшкодував 16 млн гривень, які заплатили "мертвим душам" за прибирання кладовищ – гроші перераховано на рахунок Київради.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Вжито заходів задля реального відшкодування столичному бюджету майже 16 млн гривень збитків, завданих колишнім директором Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування", – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва забезпечила відшкодування майже 16 мільйонів гривень збитків завданих державі Фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, посадовець та його спільниця – колишня працівниця цього підприємства протягом 2020-2023 давали вказівки підлеглим вносити до табелів обліку робочого часу неправдиві дані щодо прибиральників. На підставі цих даних "мертвим душам" нараховували зарплату. В подальшому гроші з їх зарплатних карток знімали організатори схеми.

Поліція Києва забезпечила відшкодування майже 16 мільйонів гривень збитків завданих державі Фото: Київська міська прокуратура

За цією оборудкою зі столичного бюджету так званим "прибиральникам" було сплачено зарплатні майже 32 млн гривень.

Під час обшуків поліцейські виявили докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів та провели їх експертне дослідження.

"Зокрема, трьом зловмисникам, у тому числі колишньому директору Спеціалізованого комбінату слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні поліції.

Підозрюваний – ексдиректор ритуальної служби визнав свою вину, погодився на співпрацю зі слідством та відшкодував завдані ним збитки.

Тим часом на Закарпатті чоловіки пообіцяли чотирьом хлопцям призовного віку безперешкодний перетин кордону через один із пунктів пропуску за 5 тис євро з кожного.

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