Плати або сядеш: слідчий поліції Києва погорів на хабарі у тисячу доларів (фото)

Плати або сядеш: слідчий поліції Києва погорів на хабарі у тисячу доларів (фото)

Слідчий пообіцяв чоловіку, що за $1 тис. допоможе йому уникнути відповідальності за скоєне ДТП.

У Києві затримано слідчого одного з райуправлінь столичної поліції, який вимагав у чоловіка тисячу доларів за уникнення відповідальності за ДТП.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, слідчий з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості повідомив громадянину, що за $1 тисячу допоможе йому уникнути відповідальності за скоєне ДТП. У разі відмови надати неправомірну вигоду правоохоронець пообіцяв притягнути останнього до кримінальної відповідальності за будь-яких обставин.

У ході контролю за вчиненням злочину під час передачі грошових коштів поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення слідчому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві чоловік, який через соцмережу погрожував судді вбивством, отримав покарання.

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