Планували важкі злочини під виглядом Тероборони: у Києві викрили озброєну групу

Зловмисникам готують підозру та запобіжний захід.

У Києві викрили двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною на інших осіб, та планували використати її у протиправних цілях.

Про це повідомили у прокуратурі Києва.

Згідно з повідомленням, 25 березня за адресами проживання учасників групи правоохоронці провели обшуки. Під час них у вилучили автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу ґумових куль (один з яких був незаконно перероблений зі стартового пістолета).

Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням цієї зброї. Зловмисникам готують повідомлення про підозру та оберуть запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Вилучена у зловмисників зброя

Нагадаємо, 23 березня у Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантамискладів з продуктами, внаслідок чого також було зруйновано житлові будинки та лікарню.