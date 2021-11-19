Пізно одружуються та живуть до 69 років: стало відомо, скільки чоловіків проживає у Києві та яка їхня зарплата

Пізно одружуються та живуть до 69 років: стало відомо, скільки чоловіків проживає у Києві та яка їхня зарплата

У столиці 856 чоловіків припадає на 1000 жінок.

До Міжнародного дня чоловіків оприлюднили статистику щодо того, скільки живуть та заробляють чоловіки у Києві.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики м. Києва.

За статистичними даними, станом на 2020 рік у Києві проживавало 1,3 млн чоловіків — це 46,1% від постійного населення. Також у столиці 856 чоловіків припадає на 1000 жінок.

Всередньому жителі столиці одружуються в 34 роки та живуть до 69. Також середня зарплата чоловіків у Києві становить 18373 грн.

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