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Пізно одружуються та живуть до 69 років: стало відомо, скільки чоловіків проживає у Києві та яка їхня зарплата

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Пізно одружуються та живуть до 69 років: стало відомо, скільки чоловіків проживає у Києві та яка їхня зарплата

pixabay.com

У столиці 856 чоловіків припадає на 1000 жінок.

До Міжнародного дня чоловіків оприлюднили статистику щодо того, скільки живуть та заробляють чоловіки у Києві. 

Про це повідомили в Головному управлінні статистики м. Києва. 

За статистичними даними, станом на 2020 рік у Києві проживавало 1,3 млн чоловіків — це 46,1% від постійного населення. Також у столиці 856 чоловіків припадає на 1000 жінок.

Всередньому жителі столиці одружуються в 34 роки та живуть до 69. Також середня зарплата чоловіків у Києві становить 18373 грн. 

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