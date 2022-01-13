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Пів тисячі туристів застрягли в "Борисполі" через обмерзання літака

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Пів тисячі туристів застрягли в "Борисполі" через обмерзання літака

PavlovskyNEWS

Люди мали вилетіти до Домінікани.

Пів тисячі туристів застрягли ще від ночі в аеропорту "Бориспіль" через обмерзання літака.

Люди мали вилетіти до Домінікани.

Про причину затримки рейсу та його перенесення на 19:30 повідомила компанія Azurair у коментарі Pavlovsky NEWS.

Раніше зазначало, що людей пустили до літака, але потім усіх попросили вийти без пояснення причини.

Представник компанії уточнив, що через перенесення рейсу пасажирів забезпечать дворазовим харчуванням.

Нагадаємо, ніч проти 13 січня у Києві та області була найхолоднішою за усю зиму. Стовпчики термометрів опускалися до -19°C.

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