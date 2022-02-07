Пістолет взяв до руки заради розваги: у Києві чоловік застрелив співмешканку

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

У житловому районі Києва у власній оселі чоловік застрелив свою цивільну дружину, а коли усвідомив, що сталося, сам викликав поліцію і медиків. Зброю, запевняє, знайшов у речах покійного батька, і те що вона справжня – не знав.

Деталі страшного злочину – у сюжеті ТСН.19:30.

Відомо, обоє були розлучені. Йому – 44, їй – 37. Від попереднього шлюбу у жінки лишилося двоє дітей. Того вечора вона прийшла в гості. Перед трагедією вони разом випивали, а потім він приставив їй до голови пістолет. Це сталося надвечір. Сусіди розповідають, що чули постріл і в одній із квартир. Після пострілу чоловік викликав поліцейських і медиків. Уже на допиті розповів: пістолет нібито знайшов у шафі батька, який помер кілька місяців тому. Взяв його до рук заради розваги, говорить підозрюваний.

Новини Києва: чоловік застрелив свою цивільну дружину у власній оселі

Правоохоронці встановили, що чоловік та жінка спільно розпивали спиртні напої та вирішили розважитися за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови жінки травматичний пістолет та вистрілив їй у потилицю. В умисне вбивство не вірять і сусіди.

Стрільця, шо поцілив у жінку із нібито зброї покійного батька затримали. Проти чоловіка порушили кримінальне провадження. Справу кваліфікують як умисне вбивство. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Львівській області врятували 27-річну туристку, яка заблукала. Вона стояла посеред траси стояла навколішки і ридалаю.

Читайте також:

Автори: Іван Петричак, Максим Діденко, ТСН, 1+1.