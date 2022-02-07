Пістолет взяв до руки заради розваги: у Києві чоловік застрелив співмешканку

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
У житловому районі Києва у власній оселі чоловік застрелив свою цивільну дружину, а коли усвідомив, що сталося, сам викликав поліцію і медиків. Зброю, запевняє, знайшов у речах покійного батька, і те що вона справжня – не знав.
Деталі страшного злочину – у сюжеті ТСН.19:30.
Відомо, обоє були розлучені. Йому – 44, їй – 37. Від попереднього шлюбу у жінки лишилося двоє дітей. Того вечора вона прийшла в гості. Перед трагедією вони разом випивали, а потім він приставив їй до голови пістолет. Це сталося надвечір. Сусіди розповідають, що чули постріл і в одній із квартир. Після пострілу чоловік викликав поліцейських і медиків. Уже на допиті розповів: пістолет нібито знайшов у шафі батька, який помер кілька місяців тому. Взяв його до рук заради розваги, говорить підозрюваний.
Правоохоронці встановили, що чоловік та жінка спільно розпивали спиртні напої та вирішили розважитися за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови жінки травматичний пістолет та вистрілив їй у потилицю. В умисне вбивство не вірять і сусіди.
Стрільця, шо поцілив у жінку із нібито зброї покійного батька затримали. Проти чоловіка порушили кримінальне провадження. Справу кваліфікують як умисне вбивство. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, у Львівській області врятували 27-річну туристку, яка заблукала. Вона стояла посеред траси стояла навколішки і ридалаю.
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Автори: Іван Петричак, Максим Діденко, ТСН, 1+1.