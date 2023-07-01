Пісні Лепса у київському кафе: дівчину виштовхали із закладу через зауваження адміністрації (відео)

Дівчину вигнали із закладу у доволі грубій формі, щоб не заважала відпочивати любителям російської естради.

У київському кафе відпочивальники співли пісні скандального російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує політику Путіна та російську збройну агресію проти України.

Коли дівчина зробила зауваження адміністрації, її просто грубо виштовхали із закладу. Мовляв, щоб не заважала відпочивати іншим відвідувачам.

Відповідне відео оприлюднив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан із позивним Штірліц.

"Київ, кафе "Дубровка". Пісні лєпса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження виштовхали з закладу...", - написав військовий під відео.

Співали пісні Лепса: дівчину виштовхали зі столичного кафе через зауваження адміністрації

Нагадаємо, Григорій Лепс, Микола Басков та Володимир Кисельов, які підтримують путінський режим та геноцид українців, пообіцяли виплачувати по мільйону рублів тим, хто підіб'є танк Leopard. Лепс заявив, що вважає своє рішення "правильним". Він стверджує, що буде робити це "щиро".

Ще у травні 2017 року Лепс потрапив до бази "Миротворця" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримку російського окупаційного режиму в Криму.

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