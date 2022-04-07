Після відходу окупантів у Києві та області залишились диверсійні групи - бригадний генерал

Тільки протягом двох днів у столиці спільними діями спіймано 16 ДРГ.

Після відходу російських загарбницьких військ у Києві та області залишились диверсійні групи, які продовжують становити загрозу.

Про це повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.

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"По Києву визначено завдання - не те що спрощення, а розширення блокпостів для того, щоб проїжджу частину зробити більшою. Блокпости будуть залишатися. Пропускний режим буде такий самий, можливо, трішки дещо спрощений", - сказав Грузевич.

Бригадний генерал пояснив, навіщо зберігаються блокпости.

"Тільки протягом двох днів у самому Києві спільними діями спіймано 16 диверсійно-розвідувальних груп. Ми думаємо, що тут тихо, але противник є. Покидаючи нашу область, він залишав диверсійні групи. Тільки вчора ми провели зачистку одного району, спіймали одну групу... і жменя датчиків, за якими наводяться ракети. Тобто, нехтувати правилами повітряної безпеки не треба. Треба бути обережними, тому що, на превеликий жаль, попадаються у цих групах і завербовані українці”, - наголосив Грузевич і додав, що йдеться переважно про громадян з Донецької і Луганської областей.

Також він сказав, що сьогодні ситуація у Києві та Київській області стабільна.

"Єдине, що залишається, загроза нанесення ракетних ударів противника. Так, їх стало менше, але така загроза ще існує, тому нехтувати, коли оголошується повітряна тривога, не треба", - підкреслив бригадний генерал.

Крім того, Олександр Грузевич заявив, що російські окупанти можуть здійснити ще одну спробу нападу на Київ. А тому українські військові зараз роблять все можливе, щоб захистити столицю та область.

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