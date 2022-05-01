Після місяця голодування в окупованій Бучі померла мисткиня-шістдесятниця

Після місяця голодування в окупованій Бучі померла мисткиня-шістдесятниця

Ще 2 лютого, незадовго до окупації, під час свого дня народження жінка самостійно ходила, жартувала. Проте місяць голодування виснажив Панченко, вона стала лежачою.

Художниця-шістдесятниця Любов Панченко після голодування в окупованій Бучі померла на 85 році життя.

Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модел’єрка Любов Панченко", — повідомив він.

Федорук нагадав, що мисткиня — з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

"Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", — зазначив очільник Бучі.

Газета "Україна молода" повідомляла, що Панченко під час російської окупації залишилася у Бучі. Жінка голодувала. За словами журналістів, ще 2 лютого, незадовго до окупації, під час свого дня народження жінка самостійно ходила, жартувала, була щиро рада гостям.

Проте місяць голодування виснажив Панченко, вона стала лежачою і потребувала сторонньої допомоги. 2 квітня після деокупації Бучі Панченко привезли до столичної лікарні.

Раніше повідомлялося, що у прилеглих до Києва містах досі голодують люди: виживають лише завдяки волонтерам.

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