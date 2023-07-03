Після барабанів і овочерізок для укриттів Києва купили рації на понад мільйон грн

Управління освіти Дніпровської РДА замовило 26 рацій на загальну суму понад 1 млн грн по $1500 за штуку

У Дніпровському районі Києва закупили 26 портативних радіостанцій для укриттів на суму понад мільйон гривень.

Про це йдеться на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що управління освіти Дніпровської РДА замовило 26 рацій на загальну суму 1 178 520 гривень. У звіті стверджується, що рації потрібні для сховищ за адресою: просп. Миру, 6-а; просп. Миру, 10; просп. Соборності, 3-а.

На сумнівну закупівлю голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець, який очолює тимчасову комісію з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів.

"З опису радіостанцій – "Сучасні радіостанції Kenwood NX-5200/NX-5300, що не мають аналогів на ринку радіозв'язку навіть серед таких моделей як Motorola DP4000E, DP4801E, DP4800E, DP4400E, DP4401E, DP4600E". Цікаво навіщо вам шифрування голосу AES-256 та вбудовані датчики GPS в кожній станції в укритті?

Кому такі станції потрібні, так це нашим на передовій. І то не такі можна, а простіші і побільше. Але ці закупили в укриття в Києві", – зазначив Ємець.

Нагадаємо, що Київ сколихнула низка скандалів на закупівлях для укриттів, куди чомусь купували барабани, сковорідки і дитячі конструктори.

Так, Дніпровська РДА закупила для бомбосховищ 306 барабанів вартістю від 1 900 до 3 960 гривень за один на загальну суму майже 900 тис. грн.

Також Дніпровська районна держадміністрація закупила дитячі конструктори на понад 900 тисяч гривень. А для одного з навчальних закладів Дніпровського району Києва закупили для укриттів електричні овочерізки на 130 тис. грн, електричну сковороду за 720 тис. грн та пароварку за майже 500 тис. грн.