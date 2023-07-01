Після барабанів і крутих овощерізок: у Києві для укриттів закупили очисники повітря по 30 тисяч гривень за штуку

У Києві триває перевірка укриттів, на облаштування яких витрачали бюджетні гроші чиновники столичних РДА. Якщо коротко, то з закупівлею для бомбосховищ панує тотальна корупція. Після скандалу із "золотими" овочерізками та барабанами, в укриття Дніпровського району столиці закупили очисники повітря з вбудованим іонізатором по 30 тисяч гривень за штуку.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець у Facebook.

Ємець уточнив, що Дніпровська РДА закупила 50 таких девайсів на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень.

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"Чого вам ще не вистачає в укриття? Після барабанів і крутих овощерізок? Є такий девайс, для модних офісів, — називається "очисник повітря з вбудованим іонізатором". Це коли у гендиректора в кабінеті вже все є, і хочеться, щоб не як у всіх, а трошки краще! Ну і коштує такий девайс відповідно — 30 тисяч грн за штуку. Так, Дніпровська РДА знову попереду всіх — 50 таких штук в укриття! На 1 млн 600 тисяч. В той час, як в інших укриттях грибок на стінах і умови, непридатні для перебування", - написав він.

Чек на 50 очисників Sharp FP-J80EUW

Леонід Ємець уточнює у мешканців Дніпровського району, чи вони такі штуки в реалі зустрічали в своїх укриттях.

Очисник Sharp FP-J80EUW

Нагадаємо, у Києві для укриттів чиновники придбали техніки на 1,5 млн грн. Як виявилось, в укриттях Дніпровського району дуже не вистачає електричних овочерізок за 130 тисяч гривень, а також електричної сковороди, яка коштує 720 тисяч гривень. Саме ці кухонні атрибути були закуплені чиновниками для використання в укритті навчального закладу Дніпровського району.

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