Після атаки на "Київстар" на Київщині налагоджують альтернативний зв’язок

Також в області облаштовують точки доступу до Інтернету.

Після хакерської атаки на оператора мобільного зв’язку "Київстар" у Київській області налагоджують альтернативний зв’язок для населених пунктів, де взагалі відсутнє покриття.

Про це очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Мережі.

Голова військової адміністрації поінформував, що дав низку невідкладних доручень у зв’язку із технічним збоєм у роботі оператора "Київстар".

У Київській області налагоджують альтернативний зв’язок

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"Налагоджуємо альтернативний зв’язок для населених пунктів, де взагалі відсутнє покриття через атаку на "Київстар". Наразі йдеться про 10 сіл, де живе 3000 людей. Оперативно організовуємо там точки доступу до мережі: передаємо термінали Starlink та облаштовуємо підключення Wi-fi там, де є фіксований інтернет", – йдеться в повідомленні Кравченка.

Він додав, що адміністрація також звернулися до інших мобільних операторів із проханням, аби ті розширили зони покриття своєї мережі, де є технічна можливість.

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Оповіщення про тривогу на Київщині

Також триває посилення системи оповіщення про повітряну тривогу на Київщині.

"Райони та громади мають здійснити всі можливі заходи, щоб населення оперативно отримувало сигнали повітряної тривоги. Відповідне завдання отримали і поліція та ДСНС: у разі небезпеки вони сповіщатимуть людей через гучномовці. Також на місцях мають постійно інформувати мешканців про адреси пунктів незламності, де організовані альтернативні засоби зв’язку", – зазначив очільник ОВА.

"Київстар" – коли запрацює зв'язок

Зауважимо, як повідомили в "Київстарі", після збою внаслідок хакерської атаки вже вдалося частково відновити фіксований Інтернет для дому. З мобільним зв’язком трохи важче, але в компанії сподіваються, що 13 грудня почнеться відновлення сервісу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужна атака хакерів на "Київстар"! Як мільйони українців прожили день без зв'язку

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