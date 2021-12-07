Пішоходи "народилися у сорочці": туристи з Саудівської Аравії на авто влетіли в касу "Межигір'я"

Пішоходи "народилися у сорочці": туристи з Саудівської Аравії на авто влетіли в касу "Межигір'я"

Пішоходи ледве встигли відскочити від автівки.

Гості з Саудівської Аравії на автівці влетіли в касу резиденції "Межигір'я", що у селі Нові Петрівці на Київщині.

Про це інформує поліція Київської області.

32-річний громадянин Саудівської Аравії був за кермом автівки "Volkswagen Passat". Чоловік не впорався з керуванням та влетів у споруду для продажу квитків для входу на територію "Межигір’я".

На опублікованому правоохоронцями відео видно, як автомобіль на швидкості врізається у квиткову касу, яка від удару відлітає назад. Пішоходи, які були поруч, ледве встигли відскочити і, скоріш за все, не постраждали. У поліції заявили, що інформація про потерпілих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що поліцейський, який під Києвом протаранив автівку та вбив двох людей, сів за кермо п'яний.

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