Пішла у парк і зникла: в Києві знайшли мертвою 18-річну дівчину, яку розшукували поліція та волонтери

Пішла у парк і зникла: в Києві знайшли мертвою 18-річну дівчину, яку розшукували поліція та волонтери

Напередодні дівчина сказала подругам, що йде в ліс, щоб "вчинити самогубство".

У Києві знайшли мертвою 18-річну Руслану, яка в неділю, 4 липня, пішла в парк Партизанської слави та зникла. Її майже добу розшукували рідні, волонтери та поліція.

Про це повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська організація.

Відомо, що напередодні дівчина сказала подругам, що йде в ліс, щоб "вчинити самогубство". Її одразу почали шукати, проте в понеділок, 5 липня, повідомили, що Руслану знайшли мертвою.

Знайома родини, яка організувала пошуки дівчини Любов Галан підтвердила інформацію. Вона подякувала небайдужим, які долучились до пошуків.

"Поліція знайшла Руслану. На жаль, ми не встигли. Зараз хочу лише подякувати від рідних і всіх нас за те, що ви відгукнулися. Особливо тим, хто зголосився на пошук. Станом на цей момент - це більше півсотні людей, хто готовий був виходити сьогодні і завтра", - написала Любов Галан.

Обставини трагедії наразі не повідомляють.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли 4-річну дівчинку, яку всю ніч шукали понад 200 людей.

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