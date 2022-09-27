Пішла гуляти до парку "Перемога": у Броварах зникла 16-річна дівчина (фото, прикмети)

До пошуків Валентини Бойко оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.
У Броварах під Києвом зникла 16-річна дівчина.
26 вересня о 21:33 до поліції звернулась мама неповнолітньої Валентини Бойко і повідомила про про зникнення доньки.
Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Жінка розповіла, що Валентина о 16 години пішла гуляти до парку "Перемога" та досі не повернулася додому.
На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160-165см, худорлявої статури, волосся довге, темне, очі - блакитні, відсутній верхній перший зуб, має шрам на лівій брові.
Дівчина була одягнута у чорну куртку та сині джинси.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітньої, просимо повідомляти на спецлінію "102", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, у Києві судитимуть блогера, який намагався дискредитувати ЗСУ, а своїми відео підігравав країні-окупантці. У четвер, 22 вересня, СБУ повідомила йому про підозру.
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