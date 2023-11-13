Пішла до подружки і зникла: під Києвом шукають 11-річну дівчинку (фото, прикмети)

У Броварах на Київщині зникла 11-річна дівчинка Софія Кузуб. Дівчинку вже другу добу шукають мати та поліцейські.

Про це повідомляє поліція Київської області.

13 листопада, о 15:08 годині, до поліції звернулася стурбована матір та повідомила про зникнення її доньки, яка 12 листопада пішла до подруги та дотепер не вийшла на звʼязок.

На пошуки Софії оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники Броварського управління: групи реагування патрульної поліції, оперативники, ювенальна превенція та поліцейський офіцер громади.

Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся фарбоване в темно-червоний колір. Має пірсинг у носі.

Дівчинка була одягнена у чорну куртку, чорні брюки, червоний шарф та кросівки чорного кольору з білою підошвою.

11-річна Софія Кузуб / Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчинки, одразу повідомляйте на спецлінію "102" або до Броварського управління поліції за телефоном: 097 759 4324", - просять у поліції.

Нагадаємо, дорогою з Києва до Ірпеня зник 47-річний Віктор Захаров. Чоловік від 31 жовтня не виходить на звʼязок.

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