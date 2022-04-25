Піротехніки продовжують розміновувати території у Пущі-Водиці (фото)

Піротехнічні підрозділи виявили вже понад 20 вибухонебезпечних предметів.

Столичні піротехніки продовжують працювати над розмінуванням території у Пущі-Водиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера Києва, минулого тижня піротехніки здійснили 6 виїздів у передмістя Києва. Всього саме на розмінування піротехнічні підрозділи КАРС виїздили 12 разів, виявили понад 20 вибухонебезпечних предметів.

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"Ще раз звертаюся до всіх: будьте обережними! Відвідувати місця відпочинку в лісопаркових зонах поки що зарано. Оскільки на околицях столиці та в її передмістях ще тривають роботи з розмінування. А ліси заборонено відвідувати на весь період дії воєнного стану. Фахівці попереджають, якщо ви десь натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити. Та негайно повідомте про небезпечну знахідку Службу порятунку за номером телефону 101", - наголосив мер.

Нагадаємо, староста села на Київщині підірвалась на розтяжці у підвалі сільради.

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