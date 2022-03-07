Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Пілот-ас "Привид Києва" біля Обухова збив крилату ракету: фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пілот-ас "Привид Києва" біля Обухова збив крилату ракету: фото

Відомий пілот врятував сотні людських життів.

Легендарний пілот "Привид Києва" біля Обухова Київської області в понеділок, 7 березня, збив російську ракету "Калібр" та врятував сотні життів. 

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. 

"Поблизу Обухова "Привид Києва" збив крилату ракету "Калібр" врятувавши сотні людських життів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Мережі поширилася інформація про загибель українського льотчика-аса, якого називають "Привидом Києва". Проте пілот живий та продовжує захищати Україну. 

Читайте також:

"Я залишаюсь у Києві", - Зеленський записав вечірнє звернення до українців

"Я залишаюсь у Києві", - Зеленський записав вечірнє звернення до українців
Наступна публікація