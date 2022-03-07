Пілот-ас "Привид Києва" біля Обухова збив крилату ракету: фото

Відомий пілот врятував сотні людських життів.

Легендарний пілот "Привид Києва" біля Обухова Київської області в понеділок, 7 березня, збив російську ракету "Калібр" та врятував сотні життів.

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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Поблизу Обухова "Привид Києва" збив крилату ракету "Калібр" врятувавши сотні людських життів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Мережі поширилася інформація про загибель українського льотчика-аса, якого називають "Привидом Києва". Проте пілот живий та продовжує захищати Україну.

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