Пил із Сахари дістався України: Діденко розповіла, чи погіршиться якість повітря

Синоптикиня радить подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання слід бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.

Пил, який переміщується із районів пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Наше запилення повітря – це відголоски справді піщаної далекої бурі. Проте називати це пиловою бурею саме в Україні не поспішайте.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.

"Пилова буря – коли тривалий час дме сильний вітер, пересушується ґрунт, тоді вітер і ганяє масштабними просторами пилюку, ґрунт, піщинки. Погіршується видимість, тьмяніє небо, пил не дає нормально дихати і осідає, де прийдеться. В Україні найчастіше пилові бурі виникають на півдні та південному сході. Бувають винятки і масштабніші поширення", – пояснила вона.

За словами Діденко, теперішня ситуація – перенесення атмосферою пилу із Сахари. Також може поширитися на значну частину України найближчим часом.

Синоптикиня радить подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання слід бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.

"Як бачите, прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю", – зазначила вона.

Що завтра?

"Як я вже тут сказала – запилення повітря через сахарську пилюку, не поспішайте мити вікна пару днів. 2-го квітня в західних областях – дощ, місцями гроза, зниження температури повітря до +14+19 градусів. На решті території України без істотних опадів, +20+25 градусів", – розповіла синоптикиня.

Увага! У вівторок, 2 квітня, очікується сильний вітер, пориви південні та південно-західні можливі до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

Яка погода у очікується у Києві

У Києві 2 квітня також буде сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари.

Протягом вівторка в столиці – без опадів, хіба аж у вівіторок ввечері місцями незначний дощ, часом із грозою.

Максимальна температура повітря 2 квітня досягне +24 градусів.

Упродовж 3, 4 та 5 квітня очікується зниження температури повітря.

"А поки що вікна не мити, хай почекають пару днів, зробити легеньке вологе прибирання, особливо від котячої шерсті, провітрювати можна і треба, але дивіться просто по ситуації", – підсумувала Діденко.

Поради від кліматологів

У разі погіршення ситуації зі станом повітря Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадує про необхідність:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці та особливо фізичні навантаження на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, 31 березня пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття. Метеорологи попереджали про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.

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