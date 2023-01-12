Пік потепління - на Водохреще: до Києва повертається плюсова температура

За даними синоптикині Наталії Діденко, найближчими ночами ще підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига.

До Києва повертається плюсова температура.

За інформацією Укргідрометцентру, у ніч на п’ятницю, 13 січня, у столиці ще буде від 6 до 3 градусів морозу, але вдень очікується хмарна погода без опадів з температурою до 1 градуса тепла. Вітер 5 — 10 метрів на секунду. У суботу та неділю вдень температура прогнозується до трьох градусів тепла.

На Київщині 13 січня буде хмарніо з проясненнями, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 2° тепла.

"13-14 січня в Україні господарюватиме так звана „європейська“ зима. Опадів практично катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Через них часом важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше, а також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху", — повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня прогнозує подальше потепління. Але, найближчими ночами ще підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига.

"У Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, хіба 14 січня якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять", — повідомляє Діденко.

Для любителів стереотипів та прикмет про морози, які чомусь мають тріщати на Водохреще, синоптикиня опублікувала прогностичну діаграму температури повітря для Києва.

Фото: Наталія Діденко / Facebook

"Отже, поки що очікуємо підйом стовпчиків термометрів вгору, пік потепління - на Водохреще, наступне похолодання, орієнтовно, з 23-24 січня", - прогнозує Наталка Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки.

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