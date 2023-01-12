Пік потепління - на Водохреще: до Києва повертається плюсова температура

За даними синоптикині Наталії Діденко, найближчими ночами ще підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига.
До Києва повертається плюсова температура.
За інформацією Укргідрометцентру, у ніч на п’ятницю, 13 січня, у столиці ще буде від 6 до 3 градусів морозу, але вдень очікується хмарна погода без опадів з температурою до 1 градуса тепла. Вітер 5 — 10 метрів на секунду. У суботу та неділю вдень температура прогнозується до трьох градусів тепла.
На Київщині 13 січня буде хмарніо з проясненнями, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 2° тепла.
"13-14 січня в Україні господарюватиме так звана „європейська“ зима. Опадів практично катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Через них часом важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше, а також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху", — повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптикиня прогнозує подальше потепління. Але, найближчими ночами ще підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига.
"У Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, хіба 14 січня якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять", — повідомляє Діденко.
Для любителів стереотипів та прикмет про морози, які чомусь мають тріщати на Водохреще, синоптикиня опублікувала прогностичну діаграму температури повітря для Києва.
"Отже, поки що очікуємо підйом стовпчиків термометрів вгору, пік потепління - на Водохреще, наступне похолодання, орієнтовно, з 23-24 січня", - прогнозує Наталка Діденко.
Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки.
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