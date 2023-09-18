"Пігулки придбав особисто": з'явились нові подробиці самогубства ексголови Херсонської ОВА Лагути

Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута помер у ніч проти 17 вересня. За неофіційною версією, Лагута вчинив самогубство і помер в лікарні. Чоловіка нібито "довели до самогубства".

Депутат Віталій Богаднов у Facebook розповів нові подробиці смерті ексголови Херсонської ОВА.

Так, за його словами, Геннадій Лагута помер у лікарні, але перед цим його три доби шукали і знайшли в парковій зоні Києва, після чого доправили до лікарні.

"До правоохоронців звернулась дружина та адвокат Лагути. Правоохоронці встановили по камерам спостереження, що пігулки придбав особисто в аптеці у великій кількості. Це не перша була спроба Геннадія …так одного разу після невдалої спроби самогубства , він проходив лікування і саме в лікарні він отримав підозру за двома статтями КК України. Залишається ще дуже багато запитань…", - розповів Богданов.

За словами депутата, Геннадій Лагута нібито втік з Херсона після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Поповзли чутки і різноманітні спекуляції. Що начебто Лагута залишився і координував евакуацію і знищення документів – ні, не залишився і не координував, вже 24.02.23 був дуже далеко від міста Херсон і навіть в телефонному режимі відповідав ну дуже вибірково", - заявив Віталій Богаднов.

Про те, що Лагута не виїжджав із Херсона писав депутат Сергій Хлань.

У поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – "вбивство", з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Нагадаємо, у лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями – шахрайство і підроблення документів.

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